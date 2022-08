Yann Sommer pulverisiert gegen die Bayern den Paraden-Rekord

Dank einem überragenden Yann Sommer im Tor entführt Borussia Mönchengladbach einen Punkt aus der Allianz Arena. Der Schweizer Nati-Keeper glänzt mit ganzen 19 Paraden.

Eine solche hohe Anzahl wurde seit Beginn der Datenerfassung in der Bundesliga noch nie gemessen. Der bisherige Paraden-Rekord lag bei 14, Sommer hat ihn nun regelrecht pulverisiert. Und unter den Abwehraktionen waren auch einige ganz starke. Einzig gegen einen Abschluss von Leroy Sané war der 33-jährige Gladbach-Keeper machtlos. Da Marcus Thuram Gladbach in der ersten Halbzeit mit dem ersten Torschuss überhaupt 1:0 in Front brachte, reichte es für die Gäste aber zu einem überraschenden Remis. Einmal mehr erweisen sich die Gladbacher für die Bayern als eine Art Angstgegner.

Dank des Punktgewinns übernehmen die Bayern aber dennoch wieder die Tabellenführung – punktgleich, aber mit besserer Tordifferenz vor Urs Fischers Union Berlin.

psc 27 August, 2022 20:43