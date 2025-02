Es gibt Zusatzinfos zur Ausstiegsklausel von Harry Kane

In dieser Woche wurde eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Torjäger Harry Kane beim FC Bayern publik. Es gibt sogar noch weiterführende Informationen.

Wie die "Bild" zunächst berichtete, könnte Kane jeweils im Winter eine Option nutzen, die es ihm ermöglichen würde, die Bayern im darauffolgenden Sommer für eine bestimmte Summe zu verlassen. In diesem Jahr wäre die Klausel bei 80 Mio. Euro gelegen. Kane hat sie jedoch verstreichen lassen. Nächstes Jahr bietet sich wiederum die Möglichkeit. Dann wären "nur" noch 65 Mio. Euro vonnöten.

Der "Telegraph" enthüllt eine weitere Information: Im Falle der Aktivierung der Ausstiegsklause könnte Kanes Ex-Verein Tottenham das Angebot parieren. Der 31-jährige Engländer könnte dann also auch zu seinem Stammklub zurückkehren.

Dieses Szenario ist aktuell jedoch in weiter Ferne. Dem Angreifer gefällt es in München und er ist in der Offensive nach wie vor ein Torgarant. Sein Vertrag läuft bis 2027.

psc 6 Februar, 2025 10:33