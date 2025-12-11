Zwei Spieler fehlen dem FC Bayern mehrere Monate

Der FC Bayern muss gleich mehrere Monate auf zwei Spieler verzichten.

Wie die Münchner am Donnerstag mitteilen, fallen Torhüter Leon Klanac und Mittelfeldspieler Tim Binder lange Zeit aus. Der 19-jährige Klanac hat sich eine gravierende Oberschenkelverletzung zugezogen. Beim 18-jährigen Flügelspieler Binder liegt eine Fussverletzung vor.

Beide gehören in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Stammpersonal und kamen auch in der Youth League zum Einsatz, wo die Bayern inzwischen aber ausgeschieden sind.

Da sich die Regionalliga bereits in der Winterpause befindet und den Spielbetrieb erst am 20. Februar wieder aufnimmt, ist es möglich, dass Klanac und Binder keine oder nur wenige Partien verpassen. Physisch werden sie allerdings zurückgeworfen. Beide Youngsters stehen bei den Münchnern noch bis 2027 unter Vertrag.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 15:34