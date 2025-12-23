Der HSV profitiert von guter Entscheidung bei Luka Vuskovic

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 13:02
Der kroatische Innenverteidiger Luka Vuskovic hat beim Hamburger SV in dieser Saison bislang auf ganzer Linie überzeugt. Zuletzt wurde spekuliert, dass ihn Tottenham bereits im Winter zurückholen könnte. Dazu wird es aber nicht kommen.

Obwohl sich die Londoner die entsprechende Option mit einer Klausel gesichert haben, wird Vuskovic laut «Hamburger Abendblatt» mit grosser Wahrscheinlich bis Saisonende beim HSV bleiben. Tottenham denkt demnach zurzeit nicht daran, den 18-jährigen Abwehrspieler vorzeitig zurückzuholen. Dies würde sich wohl nur dann ändern, wenn es in der Abwehr der Spurs noch zu verletzungsbedingten Ausfällen kommt.

Vuskovic hat sich in der Innenverteidigung des HSV sofort zu einer festen Grösse gemausert. Der Bundesligist kann sich sogar Hoffnungen darauf machen, längerfristig auf den Youngster zählen zu können. Dieser hat nämlich gesagt, dass er in Hamburg sehr gerne gemeinsam mit seinem älteren Bruder Mario (24) auflaufen würde. Dieser ist wegen einer Dopingsperre erst ab September 2026 wieder spielberechtigt.

