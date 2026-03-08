Luka Vušković träumt von einem Klub in Spanien

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 19:25
Der junge Abwehrspieler Luka Vuskovic steht zunehmend im Fokus europäischer Topklubs. Besonders der FC Barcelona soll den Verteidiger von Tottenham als möglichen Transferkandidaten für den kommenden Sommer ins Auge gefasst haben. Aktuell sammelt der Kroate Spielpraxis auf Leihbasis beim Hamburger SV, wo er sich mit starken Leistungen empfehlen konnte.

Nach Informationen verschiedener Medien beobachtet Barcelona den Spieler sehr genau. Vor allem Trainer Hansi Flick soll grosses Interesse an dem talentierten Innenverteidiger haben, da er die Defensive der Katalanen langfristig mit jungen Spielern verstärken möchte. Erste Kontakte sollen bereits aufgenommen worden sein, um die Möglichkeiten eines Transfers auszuloten. Gleichzeitig gilt ein Deal als kompliziert, da Tottenham Vušković als wichtigen Teil seiner Zukunftsplanung betrachtet.

Auch die Verbindungen im Hintergrund sorgen für zusätzliche Spekulationen. Vušković wird von Berater Pini Zahavi vertreten, der enge Beziehungen zu Barcelonas Präsidenten Joan Laporta pflegt. Offiziell bestätigte Zahavi jedoch keine konkreten Gespräche. Er betonte vielmehr, dass sich der Spieler aktuell vollständig auf seine Zeit in Hamburg konzentriere und erst nach dem Ende der Leihe im Sommer eine genauere Einschätzung der Situation möglich sei.

Vertraglich ist der Verteidiger bis 2030 an Tottenham gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert demnach nicht. Berichten zufolge würde der Premier-League-Klub nur bei einem Angebot im Bereich von etwa 60 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken.

