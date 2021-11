Silvan Widmer happy über Premierentor

Zwei Vorlagen hatte Silvan Widmer bis zum Freitagabend auf seinem Konto. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach traf der Schweizer Nationalspieler äusserst sehenswert für Mainz 05, das sich den Punkt beim 1:1 in der Schlussrechnung redlich verdient hatte.

Eine Viertelstunde vor Schluss leitete Silvan Widmer die entscheidende Aktion aus Mainzer Sicht auch noch selbst ein. Der ehemalige Starspieler des FC Basel nahm Teamkollege Anton Stach auf der rechten Seite mit, dessen Hereingabe genau in Widmers Füsse geklärt würde, der den Ball schliesslich herrlich ins linke obere Eck schlenzte.

“Ich bin natürlich happy über mein Tor”, sagte Widmer nach der Partie. Nach zwei Vorlagen seit seinem Wechsel an den Bruchweg war es der erste Treffer des Aussenverteidigers in der Bundesliga. “Wir haben uns das 1:1 wirklich verdient. Wir waren vielleicht sogar ein bisschen näher am Sieg als Gladbach, was zeigt, dass wir heute eine gute Leistung abgeliefert haben. Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir besser als der Gegner. Wir wollten mehr fürs Spiel machen, standen höher und haben uns den Punkt vor allem durch diese Halbzeit verdient.”

Die Mainzer investierten im Sommer 2,5 Millionen Euro, um Widmer nach drei Jahren in Basel nach Deutschland zu holen. Der Transfer zahlt sich bisher voll aus, der 28-Jährige weiss zu gefallen. Mainz ist zudem mit 17 Punkten aus den ersten elf Spielen hervorragend in die Saison gestartet.

aoe 6 November, 2021 12:30