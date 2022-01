Omikron macht Hoffnung: Bald wieder Zuschauer in der Bundesliga?

Die Coronavirus-Variante Omikron könnte es ermöglichen, dass bald schon wieder Zuschauer in die Stadien der Bundesliga dürfen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äussert sich.

In der Bundesliga stehen seit dem neuen Jahr wieder Geisterspiele auf dem Programm. Allerdings besteht nun durchaus Hoffnung, dass sich dieser Umstand bald wieder ändert – und Fans zurück in die Arenen dürfen. Grund: Die Coronavirus-Variante Omikron sorgt offenbar für mildere Krankheitsverläufe.

“Wenn es milder ist, muss man überlegen, ob man nicht vielleicht reagiert”, sagte Markus Söder zum Thema Geisterspiele und eine Rückkehr von Zuschauern am Sonntag im “Sport1-Doppelpass”. “Wir haben die Geisterspiele deswegen gemacht, weil eine tatsächlich Überlastung der Krankenhäuser absolut da war”, so der CSU-Politiker.

Söder weiter: “Da war das also auch sehr gerechtfertigt. Jetzt muss man sehen, wie sich Omikron entwickelt. Deswegen wird man auch bei der Frage der Zuschauer in den nächsten Wochen überlegen müssen, ist es vergleichbar von der Entwicklung her.” Für die Politik stelle sich nun die Frage, wie es weitergeht. “Das hängt sehr stark von der Beurteilung ab, ob Omikron, wenn es denn so kommt, die gleiche Wirkung auslöst”, so der 55-Jährige, der aber keine voreiligen Ankündigungen machen will und hinzufügte: “Sollte sich das tatsächlich so herausstellen, dann, glaube ich, wird man darüber diskutieren, ob es auch andere Modelle gibt. Die Relation muss ja stimmen, es muss ja angemessen sein.”

adk 9 Januar, 2022 13:08