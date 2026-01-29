Finale Einigung: Timo Werner geht in die MLS

Der Abgang von Timo Werner bei RB Leipzig ist Tatsache: Der 29-Jährige hat seinen Vertrag beim Bundesligisten am Mittwoch aufgelöst und wechselt in die MLS.

Die San José Earthquakes sichern sich die Dienste am Stürmer. Eine Ablöse wird nicht fällig. Werner hat seinen Kontrakt in Leipzig laut «Bild» nun nämlich aufgelöst. Für den eigentlich noch bis Ende Juni gültigen Kontrakt erhält er eine einmalige Abfindung in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Vorerst bleibt der 29-Jährige noch in Leipzig, da seine Frau Paula erstmals Nachwuchs erwartet. Zum Saisonstart in der MLS am 22. Februar soll Werner jedoch beim Team sein. Vorerst wird er noch ohne Familie in die USA reisen.

Werner spielt als «Designated Player» in San José, wodurch sein Gehalt nicht Teil des Salary Cap ist.

Update: San José & RB Leipzig bestätigen den Transfer von Werner am Donnerstagabend offiziell. Der Stürmer sagt zu seinem Wechsel: «Es ist immer eine grosse Entscheidung, nach Amerika zu gehen, aber dort gibt es alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Es hat mich sehr beeindruckt, dass ein erfahrener Trainer wie Bruce, der in der Liga so erfolgreich ist, extra nach Deutschland geflogen ist, um mit mir über den Plan zu sprechen. Die Fans der Earthquakes können sich auf einen Spieler freuen, der in jedem Spiel auf dem Platz alles gibt. Bei jedem Verein, dem ich beigetreten bin, wollte ich Titel gewinnen. Am Ende habe ich immer geliefert. Deshalb möchte ich nach San José kommen – um zu gewinnen.»