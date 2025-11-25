Heftiger Rückschlag für Shootingstar Assan Ouédraogo

Der zuletzt sehr formstarke Leipzig-Profi Assan Ouédraogo fällt in den kommenden Wochen aus.

Nur zwei Wochen nachdem er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gab und auch prompt noch traf, erleidet der 19-Jährige nun einen happigen Rückschlag. Wie sein Verein RB Leipzig mitteilt, hat Ouédraogo eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen und wird wohl rund 5 bis 7 Wochen ausfallen.

"Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen grosse Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team. Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung", sagt Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Auch Yan Diomande hat sich verletzt. Er zog sich am vergangenen Sonntag einen Nasenbeinbruch zu. Je nach Heilungsverlauf könnte er aber schon demnächst mit einer individuell angepassten Schutzmaske auflaufen.

Assan #Ouédraogo wird RB Leipzig mehrere Wochen fehlen.

Der 19-Jährige zog sich im Zweikampf gegen Bremen eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zu. Gute Besserung, Assan! ❤️‍ Yan #Diomande erlitt zudem einen Nasenbeinbruch und wird je nach Heilungsverlauf mit einer… pic.twitter.com/8jOv8Ukb8p — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 25, 2025

Peter Schneiter 25 November, 2025 15:25