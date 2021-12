Jesse Marsch bei RB Leipzig vor dem Rauswurf?

RB Leipzig hinkt den eigenen Ansprüchen hinterher. Für einen könnte das schon bald Konsequenzen haben: Trainer Jesse Marsch steht angeblich vor der Entlassung.

“Das war eine desolate Leistung. Wir haben eine katastrophale Leistung gezeigt. Ich bin enttäuscht”, echauffierte sich Oliver Mintzlaff bei “DAZN” nach der 1:2-Niederlage am Freitagabend bei Union Berlin, die vor allem für Jesse Marsch weitreichende Folgen haben könnte.

Laut Guido Schäfer von der “Leipziger Volkszeitung” wird Marsch am Cottaweg voraussichtlich nicht mehr lange in der Trainerposition stehen. “Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war es das für Jesse Marsch und Achim Beierlorzer bei RB Leipzig”, schreibt der Reporter.

Mintzlaff hatte sich vorerst zurückgehalten, wolle aber keine Diskussionen um Marsch führen, sagte der Leipziger Manager. “Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken, bis Weihnachten warten und hoffen, dass es im neuen Jahr besser wird. Wir müssen uns Gedanken machen und dann gehört alles auf den Tisch.”

Leipzig zählt nach der Niederlage an der Alten Försterei lediglich 18 geholte Punkte in 14 Bundesliga-Spielen. RB verlor zuletzt dreimal in Folge und könnte am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase aus allen internationalen Wettbewerben ausscheiden.

aoe 4 Dezember, 2021 11:15