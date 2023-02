Marco Rose nervt sich über Gvardiol-Spekulationen

Abwehrspieler Josko Gvardiol kokettierte zuletzt in einem Interview mit der «Times» über einen Wechsel in die Premier League. Leipzigs Trainer Marco Rose will dies stark relativieren.

Der 46-Jährige nervt sich ein wenig darüber, dass gewisse Aussagen des Kroaten aus dem Zusammenhang gerissen oder aus seiner Sicht künstlich aufgeplustert wurden. «Die Schlagzeilen entstehen immer aus Interviews, wo Dinge herausgepickt werden, die man dann ganz gut gebrauchen kann – gerade vor so einem Spiel zwischen einer deutschen und einer englischen Mannschaft», so Rose nach dem 1:1 im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen ManCity. Gvardiol habe im Gespräch mit der englischen Zeitung auch «viele Spässe gemacht». Das Lachen rund um einige Kommentare des Spielers sehe «man halt nicht in der Zeitung».

Der RB-Coach betont ausserdem, dass Gvardiol im Interview explizit betont habe, «dass er sich sehr wohlfühlt in Leipzig und gerne hier ist. Er hat ja auch Vertrag. Ich als Trainer möchte natürlich mit den besten Spielern zusammenarbeiten, weil wir Dinge weiterentwickeln wollen. Das bedeutet natürlich auch, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die besten Spieler hier bleiben so lange es geht.

Vertraglich ist der 21-jährige Abwehrspieler bis 2027 an die Roten Bullen geblieben. Dennoch bleibt seine Aussage haften, dass er eines Tages in der Premier League spielen möchte. Wann ist derweil noch ziemlich unklar.

psc 23 Februar, 2023 11:31