RB Leipzig setzt für Januar 4 Spieler auf die Streichliste

RB Leipzig möchte sich im Winter von vier Spielern trennen, die aktuell noch auf der Gehaltsliste stehen.

Angeführt wird die Liste laut "Sky" von Stürmer Timo Werner. Der 29-jährige Spitzenverdiener konnte und sollte eigentlich bereits im Sommer gehen. Ein neuer Klub wurde für ihn allerdings nicht gefunden. Die Verantwortlichen des Bundesligisten hoffen, dass der Ex-Nationalspieler nun zumindest im Winter woanders eine neue Herausforderung findet. Bislang wurde er nur in einem einzigen Spiel in der letzten Minute eingewechselt. Trainer Ole Werner setzt nicht mehr auf ihn.

Auch die früheren Leistungsträger Lukas Klostermann, Amadou Haidara & Kevin Kampl spielen in den Planungen von RB keine Rolle mehr. Auch diese drei Profis dürfen den Bundesligisten in der anstehenden Transferperiode ohne grosse Ablöseverhandlungen und trotz weiterlaufenden Verträgen verlassen.

Insgesamt verdienen die vier genannten Spieler gemeinsam pro Jahr rund 30 Mio. Euro. Dieses Geld würde man in Leipzig gerne sparen bzw. woanders investieren.

Peter Schneiter 5 November, 2025 15:23