RB Leipzig verkauft seinen Rekordspieler

RB Leipzig trennt sich von seinem erst 17-jährigen Mittelfeldspieler Sidney Raebiger.

Der Youngster unterschreibt bei Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth einen Vertrag bis 2025. Leipzig sichert sich laut “Bild” eine Weiterverkaufsbeteiligung. Raebiger trainierte bereits mit 15 Jahren erstmals mit den Profis mit. In der abgelaufenen Saison avancierte er unter Domenico Tedesco zum jüngsten Bundesliga-Spieler der Vereinsgeschichte.

Da Raebiger in Leipzig aber noch keine Aussichten auf regelmässige Einsätze bei den Profis hat, wechselt er nun den Klub. Durch die Verpflichtung von Xaver Schlager sind die Chancen sogar noch einmal gesunken. In Fürth soll er in der 2. Bundesliga nun von Anfang an eine Chance bei den “Grossen” erhalten.

psc 20 Juni, 2022 10:10