Lugano droht der Abgang von Top-Verteidiger Antonios Papadopoulos

Der deutsch-griechische Abwehrspieler Antonios Papadopoulos könnte seine letzten Partien beim FC Lugano bestreiten.

Bereits seit vergangenem Sommer wird intensiv über einen möglichen Transfer des 26-jährigen Lugano-Profis spekuliert. Im Hinblick auf die kommende Saison könnte es nun soweit sein. Papadopoulos steht in Lugano noch bis 2027 unter Vertrag. Um noch eine stattliche Ablöse zu kassieren, wäre aus Klubsicht ein Transfer in der nächsten Periode notwendig – sofern Papadopoulos nicht verlängert.

Der Verteidiger selbst kümmert sich zurzeit nicht um Transfergerüchte. Für ihn zählt die Gegenwart. «Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt. Ich gebe Gas und versuche, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist mein primäres Ziel», wird er von «Blick» zitiert.

Angeblich hat sich im Winter YB mit ihm beschäftigt. In der Vergangenheit war auch schon die Rede von einer Rückkehr nach Deutschland, wo Papadopoulos vor seiner Zeit in der Schweiz während drei Jahren für die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund auflief.