Nati-Goalie Philipp Köhn ist ein Kandidat beim VfB Stuttgart

Der Schweizer Nati-Goalie Philipp Köhn wird seit geraumer Zeit mit einem möglichen Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Zuschlagen könnte sein Ex-Verein VfB Stuttgart.

Dort spielte der inzwischen 25-Jährige auf Stufe U16 bis U19. Inzwischen ist Köhn Stammkeeper bei Red Bull Salzburg. Der Goalie fühlt sich bereit für einen Wechsel in eine Topliga. Laut "Salzburger Nachrichten" ist er in Stuttgart ein Transferziel, falls die Schwaben den Klassenerhalt schaffen. Der VfB trifft in der Relegation in den kommenden Tagen auf den Hamburger SV.

Köhn könnten sich in Stuttgart durchaus interessante Perspektiven eröffnen: In dieser Saison gab es auf der Goalie-Position einen Wechsel von Florian Müller (25) zu Fabian Bredlow (28). Beide konnten aber nicht restlos überzeugen. Dass eine neue Nummer 1 installiert wird, ist deshalb nicht ausgeschlossen.

Köhn wurde in der Vergangenheit auch schon mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

psc 31 Mai, 2023 11:07