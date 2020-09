18 Mio. Euro-Angebot für Milot Rashica

Der Abgang von Milot Rashica bei Werder Bremen nimmt konkrete Formen an. Ein Premier League-Klub bereitet offenbar ein Angebot in Höhe von 18 Mio. Euro vor.

Laut “Bild” handelt es sich beim interessierten Klub um Aston Villa. Der Verein aus Birmingham würde mit seiner Offerte beinahe die Forderung von Werder erfüllen, die nach wie vor bei 20 Millionen liegen soll. Noch gibt es allerdings einige offene Diskussionspunkte, was allfällige Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung von Werder angeht. Milot Rashica selbst ist offen für einen Wechsel, wie sein Berater bereits zum Ende der vergangenen Saison klargestellt hatte.

Wegen Kniebeschwerden und wohl auch aus Schonungszwecken wird der 24-Jährige im Pokalspiel der Werderaner am Wochenende nicht auflaufen. Der Bundesligist steckt in finanziellen Schwierigkeiten und würde Transfereinnahmen sehr gerne in Empfang nehmen.

psc 11 September, 2020 14:04