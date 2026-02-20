SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mit Rolle unzufrieden

Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 12:47
Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

Torhüter Michael Zetterer wechselte im vergangenen Sommer von Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt und hat gehofft dort zur Nummer 1 zu avancieren. Zwischenzeitlich ist dies gelungen. Der neue Trainer Albert Riera setzt nun aber definitiv auf Konkurrent Kauã Santos. Zetterer könnte deshalb im Sommer die Konsequenzen ziehen.

Ein rascher Abgang des 30-Jährigen ist laut «Absolut Fussball» trotz Vertrag bis 2029 nicht ausgeschlossen. Zetterer ist mit seiner aktuellen Rolle überhaupt nicht zufrieden. Ein Transfer im Sommer ist denkbar.

Zuletzt hat der Goalie sogar von einer Rückkehr zu Werder gesprochen. Dort stand er zwischen 2015 und 2024 zwischen den Pfosten und entwickelte sich zu einem starken Keeper in der Bundesliga. Zurzeit kann er dies aber nicht beweisen, was ihn alles andere als glücklich macht.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga
Mehr entdecken
Mit Rolle unzufrieden

Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

20.02.2026 - 12:47
Imponiert

Mario Götze nennt einen Wunschklub in Saudi-Arabien

20.02.2026 - 10:33
In Richtung Verlängerung

Bei Mario Götze gibt es eine Tendenz

18.02.2026 - 15:29
Schlimme Befürchtungen

Grosse Sorgen um Eintracht-Verteidiger Arthur Theate

11.02.2026 - 17:02
Dritte Leihe

Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

6.02.2026 - 16:30
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16
Neuaufbau

Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

4.02.2026 - 14:38
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Albert Riera kommt

Eintracht Frankfurt stellt seinen neuen Trainer vor

30.01.2026 - 19:17
Einigung da

Eintracht Frankfurt zahlt 1,3 Mio. Euro Ablöse für neuen Trainer

28.01.2026 - 11:28