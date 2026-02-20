Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

Torhüter Michael Zetterer wechselte im vergangenen Sommer von Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt und hat gehofft dort zur Nummer 1 zu avancieren. Zwischenzeitlich ist dies gelungen. Der neue Trainer Albert Riera setzt nun aber definitiv auf Konkurrent Kauã Santos. Zetterer könnte deshalb im Sommer die Konsequenzen ziehen.

Ein rascher Abgang des 30-Jährigen ist laut «Absolut Fussball» trotz Vertrag bis 2029 nicht ausgeschlossen. Zetterer ist mit seiner aktuellen Rolle überhaupt nicht zufrieden. Ein Transfer im Sommer ist denkbar.

Zuletzt hat der Goalie sogar von einer Rückkehr zu Werder gesprochen. Dort stand er zwischen 2015 und 2024 zwischen den Pfosten und entwickelte sich zu einem starken Keeper in der Bundesliga. Zurzeit kann er dies aber nicht beweisen, was ihn alles andere als glücklich macht.