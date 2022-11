Der Basler Verteidiger Milos Veljkovic ist für Serbiens WM-Start bereit

Serbien kann an der WM wie erhofft auf seinen «Schweizer» Verteidiger Milos Veljkovic zählen.

Der 27-jährige gebürtige Basler, der auch über den Schweizer Pass verfügt, klagte zuletzt über Achillessehnen-Probleme und verpasste auch das letzte Ligaspiel des Jahres mit Werder Bremen gegen RB Leipzig. Für die WM ist Veljkovic nun aber bereit, wie Werders Profi-Chef Clemens Fritz gegenüber «Bild» betont: «Seine Probleme sind nicht so gravierend, dass er Spiele bei der Weltmeisterschaft verpassen wird. Ich gehe davon aus, dass Milos zeitnah ins Training der Nationalmannschaft einsteigen wird.»

Am Sonntag reiste der Innenverteidiger nach Belgrad. Er wird das kurze Vorbereitungsprogramm regulär mitmachen können. Serbien startet am 24. November gegen Brasilien in die WM. Am 2. Dezember steht das letzte Gruppenspiel gegen die Schweizer Nati auf dem Programm. Veljkovic wird auf dem Platz stehen können, falls ihn Nationaltrainer Dragan Stojkovic aufstellt.

psc 15 November, 2022 12:20