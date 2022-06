Nati-Star Renato Steffen wird nach Kohfeldt-Kritik von Jörg Schmadtke gerüffelt

Der Schweizer Nationalspieler Renato Steffen (30) hat am vergangenen Freitag an einem Medientermin öffentliche Kritik an seinem Ex-Trainer Florian Kohfeldt geäussert. Dies kam bei Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke alles andere als gut an.

Der 58-Jährige hält das Verhalten von Steffen für ziemlich unnötig und ärgert sich. “Ich finde, so etwas macht man nicht”, wird Schmadtke von der “Wolfsburger Allgemeinen Zeitung” zitiert: “So, wie er sich äussert, skizziert er ganz gut das Problem, das wir in der vergangenen Saison hatten. Viele haben Probleme von sich weggeschoben, statt sich selbst in die Pflicht zu nehmen. Auch Renato hätte es ganz gutgetan, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen.”

Steffen sagte jüngst unverhohlen, dass es in Wolfsburg zwischen ihm und Kohfeldt nicht gepasst hatte: “Die letzten sechs Monate waren sicherlich eine der schwierigsten Phasen in meiner Karriere. Ich hatte es noch nie so erlebt gehabt, dass ich solche Probleme mit einem Trainer habe.”

Im Sommer übernimmt nun Niko Kovac als neuer Trainer der Wolfsburger. Steffen gilt trotz des Trainerwechsels als potentieller Transferkandidat.

psc 14 Juni, 2022 10:11