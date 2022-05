Perfekt: Niko Kovac ist neuer Wolfsburg-Trainer

Der VfL Wolfsburg macht die Verpflichtung von Niko Kovac perfekt.

Die Wölfe bestätigen das Engagement des 50-jährigen Kroaten als neuer Trainer. Kovac unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

“Die Vorfreude, gemeinsam mit meinem Trainerteam in Wolfsburg etwas zu bewegen und erfolgreich zu sein, ist sehr gross, die Mannschaft verfügt über enormes Potential und die Bedingungen für eine optimale und erfolgreiche Arbeit sind gegeben”, sagt der neue Wölfe-Coach zum Amtsantritt. In der Bundesliga trainierte er bereits den FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Zuletzt war er bis Ende des vergangenen Jahres bei der AS Monaco beschäftigt.

Niko Kovac wird neuer Trainer der Wölfe! Der 50-Jährige unterzeichnete bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2025. Willkommen in Wolfsburg, Trainer! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/PEZr9JL75H — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 24, 2022

psc 24 Mai, 2022 11:55