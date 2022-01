Perfekt: Wout Weghorst heuert beim FC Burnley an

Der Wechsel des niederländischen Torjägers Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley ist perfekt.

Der 29-jährige Mittelstürmer unterschreibt beim Tabellenletzten der Premier League einen Vertrag für dreieinhalb Jahre bis 2025. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge 14 Mio. Euro. Der 1,97 Meter gross gewachsene Angreifer hat für Wolfsburg in den letzten dreieinhalb Jahren in 140 Pflichtspielen 70 Tore erzielt. Weghorst sagt zu seinem Abgang bei den Wölfen: “Der Abschied fällt mir nicht leicht. Meine Familie und ich hatten eine schöne und auch sehr wichtige Zeit hier, dafür möchte ich mich bei allen bedanken. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Klubs gewesen zu sein, für den ich immer alles gegeben habe, viele Tore schießen konnte und bei dem ich mich immer sehr geschätzt gefühlt habe. Aber es ist auch ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen und noch einmal eine neue Herausforderung annehmen.”

🤝 We are delighted to confirm the arrival of Dutch International Wout Weghorst on a three-and-a-half-year deal. Welkom bij Burnley, Wout! 🇳🇱#WelcomeWout | #UTC — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 31, 2022

psc 31 Januar, 2022 12:23