Per sofort: Neumayr verlässt den FC Aarau

Das Trikot mit der Rückennummer 77 wird beim FC Aarau erst mal leer bleiben. Markus Neumayr gehört ab sofort nicht mehr zum Aufgebot des Zweitligisten.

Nach rund eineinhalb Jahren Zusammenarbeit gehen Markus Neumayr und der FC Aarau getrennte Wege. Der 34-Jährige, so heisst es in einem offiziellen Statement, wird mit sofortiger Wirkung nicht mehr am Spiel- und Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft teilnehmen. Neumayrs bis Ende Juli laufender Vertrag wird folglich nicht mehr verlängert.

Neumayr gehörte seit seinem Wechsel im Januar 2019 beim FCA zu den Leistungsträgern. In 46 Pflichtspielen gelangen dem früheren deutschen Junioren-Nationalspieler 13 Tore und 15 Vorlagen. Über die genauen Hintergründe zur Trennung ist bisher nichts bekanntgeworden.

“Unsere Wege trennen sich. Ich werde die positiven Momente immer in Erinnerung behalten. Es war mir eine Ehre”, schreibt Neumayr auf Twitter.

@FCAARAU Unsere Wege trennen sich.Ich werde die positiven Momente immer in Erinnerung behalten.

Es war mir eine Ehre…❤️🖤

Euer Mac pic.twitter.com/KJtJ8G7o2f — Markus Neumayr (@Neumayr77) July 11, 2020

aoe 11 Juli, 2020 10:18