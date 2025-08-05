  • Team logo
Paschal Onyekachi
Trennung
News

Stürmer Paschal Onyekachi verlässt Xamax nach nur einem Jahr

Der nigerianische Stürmer Paschal Onyekachi verlässt Challenge Ligist Neuchâtel Xamax nach einer Saison bereits wieder.

Wie die Neuenburger mitteilen, haben sich die beiden Parteien im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Trennung verständigt. Onyekachi bestritt für Xamax insgesamt 20 Ligaspiele, in denen der Mittelstürmer vier Treffer erzielte.

Wohin es den 25-jährigen Angreifer, der auch schon in Schweden und Tunesien aktiv war, nun zieht, ist nicht klar.

