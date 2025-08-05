Stürmer Paschal Onyekachi verlässt Xamax nach nur einem Jahr

Der nigerianische Stürmer Paschal Onyekachi verlässt Challenge Ligist Neuchâtel Xamax nach einer Saison bereits wieder.

Wie die Neuenburger mitteilen, haben sich die beiden Parteien im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Trennung verständigt. Onyekachi bestritt für Xamax insgesamt 20 Ligaspiele, in denen der Mittelstürmer vier Treffer erzielte.

Wohin es den 25-jährigen Angreifer, der auch schon in Schweden und Tunesien aktiv war, nun zieht, ist nicht klar.

Après avoir disputé 20 rencontres en Rouge et Noir, Paschal Onyekachi et Neuchâtel Xamax se séparent d’un commun accord. L’ensemble du club lui souhaite tout le meilleur pour la suite.#SangRougeNoir pic.twitter.com/hhzg6aZBeZ — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) August 5, 2025

psc 5 August, 2025 16:10