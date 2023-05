Xamax hat einen neuen Sportdirektor

Neuchâtel Xamax ernennt für die kommende Saison mit Christophe Moulin einen neuen Sportdirektor.

Der 52-Jährige war einst bereits als Junior und Profi für die Neuenburger aktiv, die sich in der Challenge League voll im Abstiegskampf befinden. Moulin war in dieser Saison noch als Assistenztrainer von Lucien Favre in Nizza aktiv. Bei den Südfranzosen wurde er aber gemeinsam mit dem Cheftrainer im Januar entlassen.

Nun kehrt Moulin zu seinem Herzensverein zurück.

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙥𝙝𝙚 🔴⚫ Le club a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Christophe Moulin en tant que directeur du football pour la prochaine saison. Communiqué complet 👉 https://t.co/Cyp0ph8toV pic.twitter.com/x7KU8nzBQ2 — Neuchâtel Xamax (@XamaxFCS) May 9, 2023

psc 9 Mai, 2023 15:24