In den Achtelfinals

Champions League: Real Madrid trifft schon wieder auf Manchester City

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 12:34
Und alle Jahre wieder – treffen sich Real Madrid und Manchester City in der Champions League. So auch heuer, wie die Auslosung der Achtelfinals ergeben hat.

In dieser Saison gewann City in der Ligaphase auswärts mit 2:1. Im vergangenen Jahr kam es in den Playoffs zum Duell. Real setzte sich gleich in beiden Spielen durch und kam eine Runde weiter. Auch in den Vorjahren standen seit 2022 immer K.o.-Duelle zwischen den beiden Spitzenklubs an. 2024 und 2022 setzte sich Real durch, 2023 war Manchester City erfolgreich und gewann am Ende die Champions League. Nun folgt das Duell im Achtelfinal.

Dort kommt es noch zu weiteren Top-Duellen: So treffen der amtierende Champions League-Gewinner Paris St. Germain auf den Sieger der Klub-WM im vergangenen Sommer, Chelsea.

Atalanta, das in den Playoffs Borussia Dortmund ausgeschaltet hat, muss gegen das nächste Bundesliga-Team ran: Diesmal ist es der FC Bayern.

Alle Achtelfinal-Paarungen in der Champions League im Überblick:

Real Madrid – Manchester City
Paris St. Germain – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Atalanta – FC Bayern
Newcastle United – FC Barcelona
Atlético Madrid – Tottenham
Bodö/Glimt – Sporting
Bayer Leverkusen – Arsenal

