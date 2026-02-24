SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Benfica-Profi vor Ort

Prestianni reist trotz Sperre & Rassismus-Eklat nach Madrid

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 12:29
Prestianni reist trotz Sperre & Rassismus-Eklat nach Madrid

Obwohl der argentinische Benfica-Stürmer Gianluca Prestianni von der UEFA wegen möglicherweise rassistischer Äusserungen gegenüber Vinicius für das Playoff-Rückspiel bei Real Madrid gesperrt wurde, reist der 20-Jährige nach Spanien.

In Madrid ist er durch seine Aktion in der vergangenen Woche zur Persona non grata avanciert. Berührungsängste hat Prestianni trotzdem nicht. Benfica hat gegen die provisorische Sperre der UEFA Berufung eingelegt. Die Chancen, dass diese vor Anpfiff am Mittwochabend gutgeheissen wird, sind äusserst gering. Für den Fall der Fälle wäre der Argentinier aber vor Ort und dann wohl auch einsatzbereit.

Der Klub solidarisiert sich mit seinem Spieler, hält gleichzeitig aber auch fest, dass «sein unerschütterliches Engagement im Kampf gegen alle Formen von Rassismus und Diskriminierung» weitergehe. Das spiegele sich unter anderem in Klub-Legende Eusébio wider. Bereits Trainer José Mourinho verwies auf den dunkelhäutigen, seit 2014 verstorbenen Ex-Profi hin, was zu scharfer Kritik seitens Bayern-Coach Vincent Kompany führte.

Prestianni seinerseits beteuert seine Unschuld und schreibt in einem Instagram-Beitrag, dass er «niemals gegenüber irgendjemandem rassistisch» geworden sei. Die Ermittlungen der UEFA dauern noch an.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Benfica-Profi vor Ort

Prestianni reist trotz Sperre & Rassismus-Eklat nach Madrid

24.02.2026 - 12:29
Nicht an Pressekonferenz

José Mourinho spricht vor und nach Real-Spiel nicht mit den Medien

23.02.2026 - 16:17
Fehlt in Madrid

Die UEFA sperrt Benfica-Profi Gianluca Prestianni provisorisch

23.02.2026 - 15:21
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15
Gutes Gefühl

Endrick über Lyon-Leihe: Mbappé riet zum Wechsel

22.02.2026 - 15:33
PSG ist dran

Tapsoba vor möglichem Abgang nach Frankreich

22.02.2026 - 14:23
Von Real Madrid

Crystal Palace hat deutschen Nationalspieler im Blick

22.02.2026 - 09:14
Neue Ablöse geleakt?

Alarm beim BVB: Real Madrid gibt bei Nico Schlotterbeck Gas

21.02.2026 - 17:09
Auf Shortlist von Real Madrid

Pep Guardiola wünscht sich Rodri-Verbleib bei Manchester City

21.02.2026 - 10:24
Videos aufgetaucht

Benfica ermittelt wegen Rassismus-Eklat gegen zwei Fans

20.02.2026 - 16:30