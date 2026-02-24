Prestianni reist trotz Sperre & Rassismus-Eklat nach Madrid

Obwohl der argentinische Benfica-Stürmer Gianluca Prestianni von der UEFA wegen möglicherweise rassistischer Äusserungen gegenüber Vinicius für das Playoff-Rückspiel bei Real Madrid gesperrt wurde, reist der 20-Jährige nach Spanien.

In Madrid ist er durch seine Aktion in der vergangenen Woche zur Persona non grata avanciert. Berührungsängste hat Prestianni trotzdem nicht. Benfica hat gegen die provisorische Sperre der UEFA Berufung eingelegt. Die Chancen, dass diese vor Anpfiff am Mittwochabend gutgeheissen wird, sind äusserst gering. Für den Fall der Fälle wäre der Argentinier aber vor Ort und dann wohl auch einsatzbereit.

Der Klub solidarisiert sich mit seinem Spieler, hält gleichzeitig aber auch fest, dass «sein unerschütterliches Engagement im Kampf gegen alle Formen von Rassismus und Diskriminierung» weitergehe. Das spiegele sich unter anderem in Klub-Legende Eusébio wider. Bereits Trainer José Mourinho verwies auf den dunkelhäutigen, seit 2014 verstorbenen Ex-Profi hin, was zu scharfer Kritik seitens Bayern-Coach Vincent Kompany führte.

Prestianni seinerseits beteuert seine Unschuld und schreibt in einem Instagram-Beitrag, dass er «niemals gegenüber irgendjemandem rassistisch» geworden sei. Die Ermittlungen der UEFA dauern noch an.