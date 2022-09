Im Video: Breel Embolo ist schon wieder der Matchwinner für Monaco

Nach seinem Siegtreffer gegen Nizza am vergangenen Wochenende avanciert der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo für seinen neuen Verein Monaco auch in der Europa League zum Matchwinner.

Zum Auftakt in den Wettbewerb gegen Roter Stern Belgrad verwandelt der 25-Jährige in der 74. Minute einen Elfmeter und sorgt erneut für das einzige Tor des Spiels. Für Embolo ist es in dieser Saison im achten Spiel der zweite Treffer. Nach seinem Wechsel von Gladbach in die Ligue 1 scheint er bei seinem neuen Klub definitiv angekommen.

Der souverän verwandelte Penalty von Embolo im Video:

