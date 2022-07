Christophe Galtier hat den Vertrag als neuer PSG-Coach unterzeichnet

Christophe Galtier hat seinen Vertrag als neuer Trainer von Paris St. Germain unterschrieben.

Am Montag wurden beim Ligue 1-Klub Nägel mit Köpfen gemacht. Der 55-Jährige verliess Stade Rennes nach einer Saison wieder und heuert nun beim französischen Ligakrösus an. Er war der ausgesprochene Wunschtrainer des neuen PSG-Beraters Luis Campos, der bei der Vertragsunterschrift auch zugegen war. Die Bekanntgabe und Präsentation von Galtier erfolgt voraussichtlich am Dienstag.

Galtier folgt auf Mauricio Pochettino, der eigentlich noch ein weiteres Jahr unter Vertrag stand, nun aber vorzeitig gehen muss. Als Abfindung sollen er und sein Staff rund 10 Mio. Euro erhalten.

psc 4 Juli, 2022 20:48