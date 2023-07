Kylian Mbappé steigt bei PSG wieder ins Training ein

Kylian Mbappé kehrt bei Paris St. Germain wieder in den Trainingsbetrieb zurück.

Der 24-Jährige hat am Montag die obligatorischen Medizintests beim Ligue 1-Klub absolviert und kann ab sofort wieder mittrainieren. In den vergangenen Wochen ist es zu einem öffentlich ausgetragenen Machtkampf zwischen Mbappé und der Klubleitung der Pariser gekommen: Der Torjäger betont, dass er seinen bis Juni 2024 gültigen Vertrag erfüllen und in der neuen Saison für PSG auflaufen will. Die katarischen Besitzer sind davon wenig angetan und fordern eine Vertragsverlängerung, damit Mbappé nächstes Jahr nicht ablösefrei wechseln. Spätestens bis Monatsende "muss" eine Lösung her. Dann soll Mbappé eine vertraglich zugesicherte Bonuszahlung in Höhe von 40 Mio. Euro kassieren.

psc 17 Juli, 2023 14:39