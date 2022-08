PSG droht 7 Stars mit Versetzung in die 2. Mannschaft

PSG-Coach Christophe Galtier möchte das Kader seiner Profi-Mannschaft begrenzen. Mehr als 25 Spieler sollen es nicht sein. Einigen Stars droht nun die Versetzung zu den Amateuren.

Der neue Cheftrainer fährt einen knallharten Kurs und hat nach relativ kurzer Sichtung entschieden, mit welchen Spielern er in der kommenden Saison zusammenarbeiten möchte und mit welchen nicht. Am Donnerstag sagte er bereits, dass Mauro Icardi keine Rolle mehr spielt. Für den Stürmer wird eine “Lösung” in Form eines Transfers gesucht.

Dabei wird es gemäss “L’Équipe” aber nicht bleiben. Gleich sechs weiteren Spielern droht bei PSG die Abschiebung in die zweite Mannschaft. Namentlich sind dies angeblich Thilo Kehrer, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha und Layvin Kurzawa. Allesamt dürfen und sollen sich in der aktuellen Transferperiode noch neue Vereine suchen.

psc 12 August, 2022 14:07