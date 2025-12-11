Jetzt meldet sogar PSG Interesse an Manzambi an

Der Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi hat einen derart rasanten Aufstieg hingelegt, dass sogar der amtierende Champions League-Sieger Paris St. Germain seine Fühler ausgestreckt hat.

Neben Bayer Leverkusen und Napoli bekundet laut "Bild" auch PSG Interesse am 20-jährigen Allrounder, der sowohl im Mittelfeldzentrum wie auch in der Offensive spielen kann. Manzambi wurde von den Parisern demnach bereits mehrfach beobachtet.

Die Planung des Youngsters sieht vor, mindestens bis Saisonende beim SC Freiburg zu bleiben, wo er in diesem Kalenderjahr vom Ergänzungsspieler zur wichtigen Stammkraft aufgestiegen ist. Im kommenden Sommer ist dann aber alles offen. Je nach weiterem Saisonverlauf und möglicherweise auch je nachdem wie er an der WM auftritt, ist ein Wechsel zu einem europäischen Topklub durchaus möglich. Freiburg könnte sogar ein Rekordverkauf winken. Manzambi könnte Kevin Schade ablösen, der im Jahr 2023 für 25 Mio. Euro zu Brentford in die Premier League gewechselt ist.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 17:56