PSG könnte 120 Mio. für neuen Mittelstürmer hinlegen und hat Favoriten

Es wird wieder geklotzt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 09:43
Paris St. Germain hat sich auf dem Transfermarkt in den vergangenen Jahren eher auf hochtalentierte und entwicklungsfähige Spieler fokussiert. Im Sommer könnte aber wieder einmal ein grosser Name zu den Franzosen stossen.

Medienberichten zufolge ist PSG im Markt um einen neuen Mittelstürmer. Dieser könnte bis zu 120 Mio. Euro Ablöse kosten. Es gibt offenbar auch schon einen Favoriten: Trainer Luis Enrique würde sehr gerne mit Victor Osimhen zusammenarbeiten. Der 27-jährige Nigerianer schloss sich erst im vergangenen Sommer für 75 Mio. Euro Galatasaray an, wo er vollends zu überzeugen vermag. Ein neuerlicher Wechsel wird aber trotz Vertrag bis 2029 nicht komplett ausgeschlossen.

Auch der FC Bayern beschäftigt sich im Falle eines Abgangs von Harry Kane mit der Personalie (4-4-2.ch berichtete). PSG scheint im Hinblick auf die kommende Saison jedoch die realistischere Option. Zurzeit kommen der verletzungsanfällige Ousmane Dembélé und Gonçalo Ramos für die Rolle als Mittelstürmer infrage. Luis Enrique ist damit aber nicht vollends glücklich, zumal Ersterer auch auf dem Flügel zum Zug kommt. Osimhen würde einen Qualitätsschub bringen.

