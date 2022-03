PSG würde Mauro Icardi im Sommer freigeben

Das wiederholt frühe Scheitern von Paris Saint-Germain in der Champions League könnte einen grösseren Umbruch im Sommer zur Folge haben. Mauro Icardi würde bei einem passenden Angebot die Freigabe erhalten.

In Frankreich tauchen mal wieder Abgangsgerüchte um Mauro Icardi auf. Der “L’Equipe” zufolge würde Paris Saint-Germain im Sommer Verkaufsbereitschaft signalisieren, sollte ein Klub mit einem angemessenen Angebot vorstellig werden.

Icardi wurde nach seiner starken Leihsaison an der Seine den Anforderungen nur äusserst selten gerecht. Der 29-Jährige kommt kaum mehr zum Zug, wettbewerbsübergreifend stand er nur 13-mal in der Pariser Startformation. Aktuellstes Beispiel: In beiden Achtelfinalspielen gegen Real Madrid in der Champions League spielte Icardi keine Sekunde.

PSG sucht schon seit Längerem nach einem Abnehmer, ist bisher aber nicht fündig geworden. Im Januar soll der FC Arsenal die Möglichkeit abgelehnt haben, mit Icardi eine Zusammenarbeit einzugehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

aoe 12 März, 2022 17:11