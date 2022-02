Sergio Ramos erhält ein Angebot aus der MLS

Sergio Ramos verliess im vergangenen Sommer seinen langjährigen Klub Real Madrid und schloss sich Paris St. Germain. Wegen hartnäckigen und wiederkehrenden Verletzungsproblemen kam er für die Franzosen bislang zu lediglich fünf Pflichtspieleinsätzen. Vielleicht schliesst sich das Kapitel PSG für den 35-jährigen Routinier schon bald wieder. Die Reise könnte in die Major League Soccer führen.

Wie “fussballtransfers.com” berichtet, gibt es mit Los Angeles Galaxy einen Klub, der konkretes Interesse an Ramos bekundet. Dessen Vertrag in Paris läuft grundsätzlich bis Juni 2023. Ein Abschied nach nur einem Jahr ist aber durchaus denkbar. Mit den geringen Einsatzzeiten ist niemand wirklich zufrieden. PSG könnte bei einer konkreten Offerte aus der MLS durchaus über einen Verkauf nachdenken. Denkbar ist sogar, dass Ramos seinen gültigen Kontrakt vorzeitig auflöst und sich in Richtung Nordamerika verabschiedet.

