Auslosung

Die 3 Gegner der Schweizer Nati in der Nations League stehen fest

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 18:48
Das Kalenderjahr 2026 steht für die Schweizer Nati ganz im Zeichen der WM im Sommer. Es gibt aber auch Wettbewerbe danach. Für die Nations League im Anschluss wurden nun die Gruppen ausgelost.

Nach dem Abstieg in die League B bekommen es die Eidgenossen mit Schottland, Slowenien und Nordmazedonien zu tun über. Slowenien war bereits ein Gegner in der abgelaufenen WM-Qualifikation. Auf Schottland traf man 2024 während der EM und trennte sich damals 1:1. Gegen Nordmazedonien wartet eine Premiere: Diese Länderspiel-Affiche gab es noch nie.

Die Nations League wird in den Jahren 2026 und 2027 ausgetragen. Sie hat auch Einfluss auf die EM-Qualifikation für das Turnier in England im Jahr 2028. Ausserdem gibt es wieder Auf- und Absteiger. Als Gruppensieger könnte sich die Schweiz wieder für die A-League empfehlen. Ein zweiter Platz würde immerhin für die Playoffs berechtigen.

