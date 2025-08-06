Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic tritt zurück

Die Schweizer Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic tritt nach 21 Jahren in der Nationalmannschaft zurück.

Der 39-Jährige hat in 415 Einsätzen für das Schweizer Team über 1'000 Tore erzielt. Er hat an insgesamt sechs Weltmeisterschaften teilgenommen und dabei 47 Treffer markiert. Damit steht Stankovic an Nummer 2 der ewigen FIFA-WM-Torjägerliste in den Geschichtsbüchern.

Auf europäischer Ebene dominierte der Stürmer regelrecht. Er wurde Europameister 2005, Euro Beach Soccer League-Sieger 2012 und 2022 und holte Gold bei den European Games 2023 – wo er erneut als Topscorer brillierte – sowie Bronze 2019.

Auf Klubebene sammelte er vier italienische Meisterschaften (Catania & Terracina), vier russische Meistertitel mit Lokomotiv Moskau und Schweizer Meistertitel mit GC.

"Es ist unfassbar, was Dejan und ich zusammen alles erlebt haben", betont Nationaltrainer Angelo Schirinzi. "So viele Emotionen. Wir waren über 20 Jahre lang immer zusammen. Es gab viele grosse Erfolge und Auszeichnung, aber was bleibt, sind vor allem die vielen kleinen Events rund um den Globus. Dejan war jahrelang der beste Beach Soccer Stürmer weltweit. Hatte er den Ball am Fuss, konnte man zuversichtlich sein, dass es gleich im Netz einschlagen wird".

21 Jahre, 415 Länderspiele, über 1000 Tore. Eine der grössten Legenden des weltweiten Beach Soccers tritt nun zurück. Danke für alles, Dejan!

21 ans, 415 sélections, plus de 1000 buts. L'une des plus grandes légendes du Beach Soccer mondial prend sa retraite. Merci pour… pic.twitter.com/DR0d41hAMZ — Nati (@nati_sfv_asf) August 6, 2025

psc 6 August, 2025 15:58