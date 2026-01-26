Bestätigt: Alex Frei ist neuer Schweizer U21-Nationaltrainer

Der Schweizerische Fussballverband bestätigt Alex Frei als neuen Trainer der U21-Nati.

Der 46-jährige Nati-Rekordtorschütze übernimmt die neue Aufgabe am 1. Februar. Im März wird er die Mannschaft bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die Färöer-Inseln und gegen Estland erstmals coachen. Alex Frei bestritt einst selbst 84 Länderspiele und erzielte dabei 42 Tore. Kein anderer Schweizer hat mehr Tore für das Land erzielt.

Als Trainer sammelte er sowohl im Nachwuchsbereich wie auch auf Profiebene bereits viel Erfahrung. Unter anderem trainierte er in der Vergangenheit den FC Basel, den FC Aarau, Wil und Winterthur.