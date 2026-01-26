SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Aufgabe

Bestätigt: Alex Frei ist neuer Schweizer U21-Nationaltrainer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 11:12
Bestätigt: Alex Frei ist neuer Schweizer U21-Nationaltrainer

Der Schweizerische Fussballverband bestätigt Alex Frei als neuen Trainer der U21-Nati.

Der 46-jährige Nati-Rekordtorschütze übernimmt die neue Aufgabe am 1. Februar. Im März wird er die Mannschaft bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die Färöer-Inseln und gegen Estland erstmals coachen. Alex Frei bestritt einst selbst 84 Länderspiele und erzielte dabei 42 Tore. Kein anderer Schweizer hat mehr Tore für das Land erzielt.

Als Trainer sammelte er sowohl im Nachwuchsbereich wie auch auf Profiebene bereits viel Erfahrung. Unter anderem trainierte er in der Vergangenheit den FC Basel, den FC Aarau, Wil und Winterthur.

«Alex Frei kehrt mit grosser Identifikation und einem umfassenden Erfahrungsschatz zum SFV zurück. Wir sind in einer entscheidenden Phase der EM-Qualifikation. Alex bringt die Qualität und Mentalität mit, um die Qualifikation mit unserem U-21-Nationalteam doch noch zu schaffen. Er kennt unseren Ausbildungsweg, die Anforderungen des internationalen Fussballs und die Bedeutung der Übergangsphase von der U-21 zum A-Nationalteam. Seine Erfahrung und seine Haltung kann er gezielt in die Entwicklung unserer Nationalspieler von morgen einbringen», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami.

Frei sagt zu seinem Engagement: «Die Rückkehr zum SFV bedeutet mir viel. Ich möchte meine Erfahrungen aus dem nationalen und internationalen Spitzenfussball einbringen, das Team weiter voranbringen und die Spieler individuell fördern. Wir stehen mitten in der EM-Qualifikation. Wir haben noch immer die Chance, uns direkt oder als Zweiter für die EM zu qualifizieren. Diese Chance wollen wir packen.»

Frei wird bei der U21-Nati auch auf seinen früheren Nationalteamkollegen Diego Benaglio treffen, der das Team und den Staff als Sportkoordinator leitet. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Alex Frei. Er bringt sportliche Glaubwürdigkeit, Führungskompetenz und ein klares Verständnis für Ausbildungsprozesse mit. Er weiss, was es braucht, um junge Spieler auf diesem Niveau weiterzuentwickeln. Für die U-21 und den gesamten Nachwuchsbereich ist das eine wichtige Verstärkung», sagt Benaglio.

Mehr Dazu
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»
Yakin nicht dabei

Das sind die 10 bestbezahlten Nationaltrainer der Welt
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Julia Simic

Deutsche TV-Expertin wird Co-Trainerin bei der Schweizer Frauen-Nati
Artur Jorge

Ein ehemaliger Schweizer Nationaltrainer ist verstorben
Mehr entdecken
Neue Aufgabe

Bestätigt: Alex Frei ist neuer Schweizer U21-Nationaltrainer

26.01.2026 - 11:12
Am 5. Juni

Die Frauen-Nati eröffnet das neue Stadion in Lugano

20.01.2026 - 12:12
In Kalifornien

Luxus pur: Die Schweizer Nati residiert an der WM in San Diego

15.01.2026 - 10:34
Noch ein Konkurrent

Alex Frei steht vor der Unterschrift als Schweizer U21-Nati-Coach

13.01.2026 - 13:38
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»

27.12.2025 - 16:32
Julia Simic

Deutsche TV-Expertin wird Co-Trainerin bei der Schweizer Frauen-Nati

23.12.2025 - 15:51
Aktuell beim DFB

Der Schweizer Verband kämpft um Supertalent Cajetan Lenz

10.12.2025 - 10:54
Spekulationen bestätigt

Die Schweizer Nati testet im März gegen zwei hochkarätige Gegner

8.12.2025 - 15:16
Nach Auslosung

Nati-Trainer Murat Yakin wiederholt WM-Minimalziel

6.12.2025 - 09:59
Treffen mit einem Gastgeber

WM-Auslosung: Die Schweizer Nati erwischt ein Traumlos

5.12.2025 - 20:07