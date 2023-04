Grosser Jubel: Die Schweiz richtet die Frauen-EM 2025 aus

Die Schweiz hat sich im Rennen um die Vergabe der Frauen EM 2025 durchgesetzt und wird das Turnier austragen.

Die Schweizer Kandidatur hat sich an der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitee in Lissabon am Dienstag im dritten Wahlgang gegen die Konkurrenz (aus Polen, Frankreich und gemeinsam Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) durchgesetzt. Gespielt wird 2025 in Stadien in Basel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun und Zürich.

Die Schweiz kann somit 17 Jahren nach der Männer-EM (gemeinsam mit Österreich) wieder einen Fussballgrossanlass austragen. Gespielt wird im Juni und Juli 2025 mit insgesamt 16 Mannschaften. Die Schweiz ist als Gastgeberin gesetzt.

Basel statt Ballermann! Bern statt Benidorm! Zürich statt Zypern! Denn im Sommer 2025 bleiben wir definitiv zuhause – die WEURO 2025 findet bei uns statt! 👉 https://t.co/LhYBcxdbRS 📰 🇫🇷/🇮🇹 👇 pic.twitter.com/BNgoE3OGhF — Swiss Football Association (@sfv_asf) April 4, 2023

psc 4 April, 2023 17:02