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Nicolas spielt eine Rolle

Yakin bestätigt, dass er einen 18-jähriger Brasil-Schweizer auf dem Schirm hat

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 17:11
Yakin bestätigt, dass er einen 18-jähriger Brasil-Schweizer auf dem Schirm hat

Der erst 18-jährige Linksverteidiger Nicolas Bosshardt spielt in Brasilien bereits in der höchsten Liga. Der Youngster hat Schweizer Wurzeln und ist bei der Nati durchaus ein Kandidat.

Murat Yakin und sein Team haben das Abwehrtalent auf dem Schirm, wie der Nati-Coach auf der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen mitteilt. «Er ist kräftig, jung und spielt in einer Topliga. Wir sind im Kontakt mit ihm», sagt Yakin zum potentiellen Nationalspieler. Bosshardt läuft zurzeit für den FC Sâo Paulo auf und kommt dort mitunter bereits bei den Profis zum Zug. Bereits in der Jugend war er für den Traditionsklub aus der Metropole aktiv.

Yakin führt aus: «Er soll spüren, dass wir Interesse haben. Wir werden mal einen Besuch machen. Ob es reicht für den Sommer, werden wir in Absprache mit ihm sehen.»

Der Nationaltrainer macht keinen Hehl daraus, dass ihn das Profil des Abwehrspielers sehr anspricht: «Wenn ein ausgesprochener Linksverteidiger mit diesem Jahrgang einen brasilianischen Touch mitbringt, sind wir natürlich absolut happy.» Am Ende liege es aber an Nicols zu entscheiden, ob er den Weg mit der Schweiz gehen will. Klubtechnisch ist der Youngster erst einmal bis Ende 2029 an Sao Paulo gebunden.

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