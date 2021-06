Nach Drama-Abend: Nati trifft im Achtelfinale auf Frankreich – Knaller im Wembley

Die letzten Gruppenspiele brachten an der Europameisterschaft noch einmal grosses Drama: Zwischenzeitlich waren Deutschland und auch Portugal aus dem Turnier ausgeschieden. Dank zweier Remis sind doch beide Topteams weiter. Die Achtelfinals stehen definitiv fest.

Der Knaller in der Runde der letzten 16 wird am Dienstagabend im Wembley steigen: Da treffen England und Deutschland aufeinander. Das Team von Jogi Löw befreit sich gegen tapfer kämpfende Ungarn im dritten Gruppenspiel erst in der 84. Minute dank einem Treffer von Leon Goretzka zum 2:2. Deutschland vermeidet damit ein Ausscheiden wie schon an der WM 2018 knapp. Die Schweiz trifft im Achtelfinale auf Weltmeister und Turnierfavorit Frankreich, das zum Abschluss der Gruppenphase gegen Portugal 2:2 spielt.

Folgende Achtelfinalpaarungen stehen an:

Wales gegen Dänemark

Italien gegen Österreich

Niederlande gegen Tschechien

Belgien gegen Portugal

Kroatien gegen Spanien

Frankreich gegen Schweiz

England gegen Deutschland

Schweden gegen Ukraine

psc 23 Juni, 2021 23:06