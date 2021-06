Nati schlägt die Türkei und darf weiter vom EM-Achtelfinal träumen

Die Nati siegt im finalen Gruppenspiel der EURO mit 3:1 gegen die Türkei und hofft nun noch auf den Achtelfinal-Einzug.

Ein gelungener Auftritt, den die Nati am Sonntag in Baku präsentierte! Das Team von Trainer Vladimir Petkovic ging bereits in der 6. Spielminute durch Haris Seferovic in Führung, ehe Xherdan Shaqiri in der 26. Spielminute erhöhte. Nachdem Irfan Kahveci in der 62. Spielminute den Anschluss erzielte, besiegelte Shaqiri mit seinem Treffer in der 86. Spielminute sein Doppelpack und den 3:1-Endstand.

Da im Parallelspiel Wales “nur” 0:1 gegen Italien verlor, sind die Briten aufgrund der besseren Tordifferenz vor der Schweiz auf Tabellenplatz zwei platziert. Die Nati schliesst die Gruppe A mit Platz drei und vier Punkten ab. Ob man als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommt, ist abhängig davon, wie die anderen Gruppen abschliessen.

adk 20 Juni, 2021 19:52