Weiterer Abschied

Marcos Senesi steht vor Abschied von Bournemouth – Juventus interessiert

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 13:23
Der argentinische Innenverteidiger Marcos Senesi hat Bournemouth bereits informiert, dass er seinen auslaufenden Vertrag zum 30. Juni nicht verlängern und sich einem anderen Verein anschließen wird.

Manchester United soll den Spieler im Dezember kontaktiert haben, konzentriert sich nach einem Trainerwechsel jedoch derzeit auf andere Themen. Juventus zeigt ebenfalls Interesse und hat bereits Gespräche aufgenommen. In der laufenden Premier-League-Saison kommt Senesi auf 20 Einsätze und vier Vorlagen. Der zweifache argentinische Nationalspieler wechselte 2022 für 15 Millionen Euro von Feyenoord nach Bournemouth.

Sein aktueller Marktwert wird auf rund 22 Millionen Euro geschätzt; Berichten zufolge hatte Bournemouth zuletzt einen Transferpreis zwischen 15 und 17 Millionen Euro angepeilt.

