TV-Experte Jamie Carragher adelt Granit Xhaka

Der auf der Insel hoch angesehene TV-Experte Jamie Carragher hat für das erste halbe Jahr von Granit Xhaka bei Sunderland nur positive Worte übrig.

Der Schweizer Nati-Captain spielte bei den Black Cats sogar so gut, dass ihn Carragher in sein persönliches Team der bisherigen Saison nominiert hat. Im Mittelfeldzentrum wird Xhaka von den Topspielern Declan Rice (Arsenal) und Bruno Fernandes (Manchester United) flankiert.

Der «Sky Sports»-Experte sagt zu den bisherigen Auftritten des 33-Jährigen: «Xhaka hat den grössten Einfluss aller Neuzugänge. Er ist so wichtig.»

Auch die Fans von Sunderland goutieren die Auftritte ihres neuen Kapitäns und feiern diesen bereits regelmässig im Stadion. Xhaka zeigte sich am vergangenen Wochenende gerührt.

Das komplette Team der Vorrunde von Carragher:

Tor: Robin Roefs (Sunderland)

Verteidigung: Daniel Munoz, Marc Guéhi (beide Crystal Palace), Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori (beide Arsenal)

Mittelfeld: Granit Xhaka (Sunderland), Declan Rice (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United)

Sturm: Antoine Semenyo (Bournemouth), Morgan Rogers (Aston Villa), Erling Haaland (Manchester City)