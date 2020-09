Der Klub aus Birmingham setzt damit ein klares Zeichen und untermauert seine Ambitionen langfristig in der Premier League zu spielen. Grealish verlängert bei Villa bis 2025.

“Jack ist ein Aushängeschild für die Vision des Eigentümers von Aston Villa. Er ist mit sechs Jahren zu unserem Klub gekommen und hat sich zu einem der besten Fussballer des Landes entwickelt. Wir wollen ein Topteam um ihn herum aufbauen und sind froh, dass er sich mit der Verlängerung zum Klub bekannt hat”, kommentiert Geschäftsführer Christian Purslow die Vertragsverlängerung mit dem Offensivspieler.

Grealish ist mit 25 Jahren Captain und Antreiber der Mannschaft. Er freut sich auf weitere Jahre bei seinem Stammklub: “Dies ist mein Klub und mein Zuhause und ich bin hier glücklich. Die Eigentürmer haben mir gezeigt, wie ehrgeizig sie sind und wie sie den Klub aufbauen wollen. Wir haben spannende Zeiten vor uns und ich bin froh, ein Teil davon zu sein.”

🟣 𝗦 𝗨 𝗣 𝗘 𝗥 𝗝 𝗔 𝗖 𝗞 🟣@JackGrealish has signed a new five-year contract with Aston Villa! 🤩#Grealish2025

