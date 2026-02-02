Dramatische Wende bei Mateta: Kein Wechsel zu Milan

Rund um den französischen Stürmer Jean-Philippe Mateta gibt es eine dramatische Kehrtwende: Der 28-Jährige wird nicht zu Milan wechseln. Möglicherweise tritt Juventus auf den Plan.

Der 28-Jährige war eigentlich auf dem Weg zu den Rossoneri. Milan war sich mit Crystal Palace über eine Ablöse in Höhe von mehr als 30 Mio. Euro einig. Laut «Sky Italia» ist der Deal nun aber durchgefallen. Grund dafür sind Probleme, die bei Mateta beim Medizintest an die Oberfläche kamen. Angeblich geht es um Knieprobleme. Milan hat am Sonntag eigene Spezialisten geschickt, um alles genau zu checken. Nun sei der Transfer endgültig durchgefallen.

Laut Gianluca di Marzio interessiert sich Juventus ebenfalls für den Torjäger. Angesichts der Fragezeichen rund um die Gesundheit des früheren Mainz-Profis ist aber unklar, ob dieser Deal tatsächlich zur Debatte steht.

Crystal Palace hatte mit dem Norweger Jorgen Strand Larsen eigentlich schon einen Nachfolger für Mateta am Start.