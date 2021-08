Paukenschlag: Arsenal-Coach Arteta versichert Xhaka-Verbleib

Arsenals Trainer Mikel Arteta findet nach der 1:2-Testspielniederlage der Gunners gegen Stadtrivale Chelsea klare Worte in der Personalie Granit Xhaka.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der beim Test als Joker das einzige Tor Arsenals erzielt, wird seit Wochen mit einem Wechsel zur AS Roma in Verbindung gebracht. Längst ist von einer angeblichen Einigung zwischen Nati-Captain und Serie A-Klub die Rede. Öffentlich bestätigt wurde dies bislang allerdings nicht. Und offenbar scheint ein Xhaka-Wechsel in Tat und Wahrheit in weiter Ferne. “Granit bleibt bei uns. Er ist ein Spieler, von dem wir viel halten. Er ist ein Schlüsselspieler in unserem Team und hat nun zwei Tage trainiert und wollte unbedingt heute spielen. Es ist auch ein klares Statement von ihm, dass er hier bleiben will”, wird Arteta nach dem Londoner Derby am Sonntag von “Evening Standard”-Journalist Simon Collings zitiert.

Xhaka verbrachte zuletzt einige Ferientage nach einer langen Saison inklusive EM-Teilnahme. Nun ist er wieder voll in den Trainingsbetrieb seines aktuellen Vereins integriert. Offenbar könnte er seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei Arsenal sogar vorzeitig verlängern. Die Roma hat inzwischen eine Deadline für einen möglichen Deal gesetzt. Geschieht in den kommenden zwei Wochen nichts Bahnbrechendes, wird sie die Bemühungen wohl eistellen (4-4-2.ch berichtete). Vieles deutet angesichts der Worte Artetas darauf hin, dass Xhaka tatsächlich in London bleibt.

Update: Auf Instagram liefert am Sonntagabend auch Xhaka einen Hinweis, dass er seine Karriere wohl bei Arsenal fortsetzen will. “Es fühlte sich wirklich gut an, wieder Zuhause zu sein”, postet er zu einem Foto, das ihn jubelnd mit Teamkollegen zeigt.

psc 1 August, 2021 19:01