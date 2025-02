Arsenal hat für den Sommer bereits einen 120 Mio. Euro-Transferplan

Nachdem sich Arsenal im Winter letztlich nicht namhaft verstärkt hat, planen die Gunners im kommenden Sommer wieder eine Offensive. Zwei Spieler stehen besonders im Fokus.

So soll Defensivstratege Martin Zubimendi von Real Sociedad den Weg ins Emirates finden. Rund um den spanischen Europameister gibt es schon seit Monaten immer wieder Wechselgerüchte. Auch beim FC Barcelona, bei Manchester City und zwischenzeitlich beim FC Bayern wurde er als Transferkandidat gehandelt. Laut "Football London" will Arsenal das Rennen für Zubimendi aber unbedingt für sich entscheiden. Die Londoner sind bereit, im Hinblick auf die kommende Saison die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro zu aktiveren.

Neben Zubimendi steht mit Nico Williams noch ein weiterer spanischer Europameister im Blickfeld der Gunners. Der 22-jährige Flügelstürmer entschied sich nach einer bärenstarken EM im vergangenen Sommer etwas überraschend für einen Verbleib bei Athletic Bilbao. Auch der FC Barcelona hat ihn schon eine ganze Weile im Blickfeld. Arsenal will aber die Oberhand behalten und Williams in die Premier League lotsen. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 58 Mio. Euro. Die Gunners könnten sogar mehr bezahlen.

