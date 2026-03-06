Arsenal muss im Sommer einen Topspieler verkaufen: 4 Kandidaten

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für Neuzugänge

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 10:44
Der FC Arsenal wird sich im Sommer wohl von einem Topspieler trennen, um selbst wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden zu können. Vier Kandidaten rücken in den Fokus.

Zur vermeintlichen Auswahl stehen gemäss «Telegraph» Gabriel Martinelli (24), Ben White (28),Kai Havertz (26) und sogar Captain Martin Ödegaard (27). Es geht also mitunter um echte Führungs- und Stammspieler von Arsenal.

Der finanzielle Spielraum der Londoner ist wegen der Investitionen im vergangenen Jahr massiv eingeschränkt. Rund 300 Mio. Euro wurden 2025 für neue Spieler ausgegeben. Nur ein Verkauf kann wieder Luft für Neuzugänge geben. Ödegaard und Havertz bieten sich an, da deren Verträge 2028 auslaufen. Entweder muss Arsenal mit ihnen verlängern oder sie  im anstehenden Transferfenster verkaufen, um noch eine stattliche Ablöse zu kassieren. Captain Ödegaard scheint dabei unverzichtbarer als Havertz, der wegen seiner langen Verletzungsakte zuletzt ohnehin nicht den grossen Einfluss hatte. Die wiederkehrenden Blessuren des deutschen Angreifers machen diesen allerdings auch schwieriger vermittelbar.

Deshalb wird auf der Insel sogar über Verkäufe der Youngster Myles Lewis-Skelly (19) und Ethan Nwaneri (18) nachgedacht. Mit ihnen könnten sehr hohe Einnahmen generiert werden. Allerdings würde auch grosses Talent verloren gehen.

Gabriel Martinelli und Ben White sind keine unumstrittenen Stammspieler und wären für Arsenal-Coach Mikel Arteta am ehesten verzichtbar. Sie dürften aber auch die bescheidensten Einnahmen bringen.

