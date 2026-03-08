SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Engländer gegen Brasilianer

Arsenal und Newcastle prüfen möglichen Tauschdeal

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 11:20
Zwischen Arsenal und Newcastle könnte im Sommer interessante Transfergespräche stattfinden. Laut einem Bericht von «TEAMtalk» diskutieren beide Vereine intern über ein mögliches Tauschgeschäft, bei dem Spieler beider Klubs Teil eines Deals sein könnten.

Ausgangspunkt der Gespräche ist offenbar das Interesse der Londoner an Anthony Gordon. Arsenal soll sich mit dem Gedanken beschäftigen, den Offensivspieler nach Nordlondon zu holen. Newcastle wiederum reagierte laut Berichten mit einer klaren Gegenforderung: Für einen möglichen Transfer müsste Gabriel Martinelli in das Geschäft einbezogen werden.

Die Magpies sollen grosses Interesse am brasilianischen Flügelspieler haben und wären demnach sogar bereit, ihm ein besonders lukratives Gehalt anzubieten. Berichten zufolge könnte Martinelli bei einem Wechsel nach Newcastle zum bestbezahlten Spieler im Kader aufsteigen. Ob es tatsächlich zu konkreten Verhandlungen oder einem möglichen Tauschgeschäft kommt, bleibt allerdings abzuwarten.

