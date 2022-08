Ajax hat bereits den Nachfolger für Antony gefunden

Ajax verkauft seinen brasilianischen Offensivspieler Antony für rund 100 Mio. Euro an Manchester United. Ein Ersatz steht bereits vor der Türe: Hakim Ziyech kehrt zurück.

Der marokkanische Spielmacher nimmt bei Chelsea derzeit keine wichtige Rolle ein. In dieser Saison stand er in der Premier League lediglich 26 Minuten auf dem Platz. Ziyech lief zwischen 2016 und 2020 bereits für Ajax auf und trumpfte dort gross auf. Nun wird er laut Transferexperte Gianluca di Marzio wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Durch den Verkauf von Antony wurde in der Offensive ein Platz frei, den er einnehmen soll.

Chelsea blätterte vor zwei Jahren für die Dienste von Ziyech 40 Mio. Euro hin. Der 29-Jährige schlug an der Stamford Bridge allerdings nicht wie erhofft ein.

